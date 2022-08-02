海軍司令梅家樹上將，今天主持海軍陸戰隊指揮部指揮官任職晉任布達暨授勳典禮，為新任指揮官馬群超中將布達及授階，同時頒贈原任指揮官王瑞麟中將四等雲麾勳章，表彰任職期間優異表現，並期勉全體隊員承續優良傳統，服膺新任指揮官領導，再創單位新猷。上述人事於8月1日生效。

王瑞麟中將昨天升任海軍副司令，王瑞麟自2017年8月1日即任職陸戰隊指揮官，剛好任職滿5年交棒，為近幾任陸戰隊指揮官任期最長的1位。