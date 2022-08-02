經濟部工業局推動公共化教保服務，設立「經濟部工業局新竹工業區服務中心職場互助教保服務中心」，招收2歲至入國民小學前幼兒60名。

今年工業局再增加2場域並招收學童入園，共提供65名幼兒名額。分別為「經濟部工業局龍德(兼利澤)工業區服務中心職場互助教保服務中心」及「經濟部工業局雲林科技工業區服務中心職場互助教保服務中心」，前者位於宜蘭縣五結鄉龍德(兼利澤)工業區服務中心，委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會辦理，環境優美且擁有生態池，提供幼兒接近大自然的機會，更有認識鳥類、昆蟲等豐富的課程；後者則位於雲林縣斗六市雲林科技工業區服務中心，委託社團法人雲林縣親子教育協會辦理，場地寬闊並提供全新的教學設備。

另外「經濟部工業局大武崙（兼瑞芳）工業區服務中心職場互助教保服務中心」也將於8月15日正式開班，其位於基隆市安樂區大武崙(兼瑞芳)工業區服務中心，委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理，周邊環境優美並擁有全新的空間設施，提供良好的托育環境，預計將再提供20名幼生名額。

教保服務費用，第1胎平均每月2,000元、第2胎平均每月1,000元、第3胎免費，一學期(6個月)一次給付，基於友善職場之理念，除了提供員工子女、孫子女教保服務，並提供鄰近政府機關(構)、園區廠商員工及附近社區便利的托育服務。