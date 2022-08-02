國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，此次藝術節以「接關」作為開展，秉持為明日而行動的核心策展精神，以7種議題及面向，聯合亞、歐、美等超過16不同國家的場館與創作者，推出7檔節目共47場演出，並規劃7檔演後座談會及跨界對談，以關懷社會出發，在10月14日至11月27日間，帶領民眾進行一場思辨之旅。
第二屆秋天藝術節以接關為頭，將人生比喻成一場遊戲，劇場則化身為遊戲中一道道關卡的儲存點，分別就社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義7種議題及面向，以7黨節目作為實踐方式，邀請民眾走進劇場尋找生命中的儲存點。
而為體現議題為主軸的核心精神，首度規劃「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型及演出時間未明的條件下，邀請觀眾依據自己最感興趣的議題做出選擇，為期一週的活動吸引842人投下2540張票，其中「思想解放」獲得近半數民眾青睞，而「環境正義」則相對缺乏關注。
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