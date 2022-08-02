國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，國家兩廳院藝術總監劉怡汝（見圖）表示，希望兩廳院能有一個從理念出發的藝術節，不以演出型態劃分作品，而是透過議題讓觀眾認識節目。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，與會工作人員搭上選舉年風潮，在主題布幕垂放時高聲歡呼。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，今年以七種議題及面向推出七檔節目，邀請觀眾走進劇場尋找生命中的儲存點。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，與會人員會後在七大主題布幕下合影。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，狂想劇場的《非常上訴》透過「轉型正義」開啟對話，邀請民眾擔任國民評議團進行投票。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，無獨有偶工作室在《搞砸的那一天》以「社會認同」為出發點，帶來八段以死亡為題的社會邊緣人故事。（杜宜諳攝）

國家兩廳院2日舉行2022秋天藝術節宣告記者會，此次藝術節以「接關」作為開展，秉持為明日而行動的核心策展精神，以7種議題及面向，聯合亞、歐、美等超過16不同國家的場館與創作者，推出7檔節目共47場演出，並規劃7檔演後座談會及跨界對談，以關懷社會出發，在10月14日至11月27日間，帶領民眾進行一場思辨之旅。

第二屆秋天藝術節以接關為頭，將人生比喻成一場遊戲，劇場則化身為遊戲中一道道關卡的儲存點，分別就社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放及環境正義7種議題及面向，以7黨節目作為實踐方式，邀請民眾走進劇場尋找生命中的儲存點。

而為體現議題為主軸的核心精神，首度規劃「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型及演出時間未明的條件下，邀請觀眾依據自己最感興趣的議題做出選擇，為期一週的活動吸引842人投下2540張票，其中「思想解放」獲得近半數民眾青睞，而「環境正義」則相對缺乏關注。