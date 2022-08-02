《門當互懟愛上你》演員群吳品潔（左起）、黃甄妮、李京恬、顏毓麟為安俊朋（中）過生日。（三立提供）

《門當互懟愛上你》黃甄妮、安俊朋被湊對。（三立提供）

李京恬、顏毓麟出席《門當互懟愛上你》劇中社區主景公布記者會。（三立提供）

吳品潔疑與邱宇辰復合。（三立提供）

顏毓麟、李京恬、黃甄妮、安俊朋、吳品潔2日出席三立、華視華劇《門當互懟愛上你》社區主景公布記者會。吳品潔劇中與24歲鮮肉大談姊弟戀，當被問是否和黃甄妮、李京恬一樣感情單身，日前才被拍到疑似復合舊愛邱宇辰（毛弟）的她先是一愣，笑答：「我一直都有很多對象！家裡有很多情人。」雖然趕緊解釋「每天都跟我家貓一起睡」，但似已默認「非單身」。

顏毓麟這次嘗試新戲路，飾演女強人李京恬的忠犬男友，安俊朋、黃甄妮配對演夫妻，吳品潔則是飾演18歲就未婚懷孕的媽媽。李京恬第一次演女強人，但她說私下的自己喜歡「男強女弱」的組合，且自認是小女人，因為不喜歡衝突、爭吵，吵架時會為了趕快解決先道歉。她3年多前曾在臉書痛揭被當時男友周孝安劈腿，被問到如果男友劈腿偷吃道歉可以嗎？她馬上喊：「不行啊，這是我的底線，我沒有原諒過，我底線就是有一次就沒有了。」

32歲的李京恬說目前單身兩年多，現在還沒想到結婚這麼遠，「先求穩定的男友，順利才會想到下一步，30歲以前覺得自己很快會結婚生子，但過了就過了，沒有一定要。」並說自己還是偏向要先結婚一段時間，確定ok了才會生。

黃甄妮被公認最ㄎㄧㄤ，她說知道剛接這檔戲時，在電視台附近的大馬路上巧遇安俊朋，就在兩人錯身而過時，她大聲跟身邊朋友介紹：「他是我老公！」讓安俊朋嚇了好大一跳。3日是安俊朋友生日，貼心的黃甄妮聯合經紀人安排驚喜，準備他最喜歡的芋頭蛋糕，問到安俊朋是不是她喜歡的類型？「我好像沒有一個菜的類型，看的是個性。」安俊朋則說自己喜歡成熟的女生，都單身的兩人在現場被「送作堆」。

吳品潔劇中是18歲就懷孕的未婚酷媽，倔強又堅強，事事有主見，她表示自己不排斥婚前懷孕，如果男方不愛或不要也沒關係，她自己會負責，她甚至認為結婚和另一半共同撫養小孩，教養上可能會有不同意見，有時後想想一個人還比較簡單，如果真找不到適合的另一半，自己有個小孩也不錯。

聊到與另一半吵架話題時，顏毓麟說自己最怕就是吵架不說話的女人，因為根本不知道她心裡在想甚麼，他承認過往的戀愛和劇中角色反差很大，也有過比較激烈的「溝通」，但只要碰到會示軟的女生，自己也不好再吵下去。提到社區發生的鳥事，顏毓麟坦言自己脾氣不太好，例如目前住的公寓明明各樓層都有丟垃圾的地方、樓下是紙類回收垃圾桶，但就有人故意一直丟便當盒，他實在忍受不了，某日就沿著樓梯邊爬邊大罵：「是誰這麼沒品啊？做這種缺德事！」

《門當互懟愛上你》日前才剛開鏡，就傳來停拍，三立都會台新任副台長王莉茗表示，其實僅停拍一周，將原本的家庭劇改成純喜劇，不太快樂的劇情修改掉，因為後疫情時代就是需要快樂的劇，社會需要正向氛圍，「我們這部戲沒有小三，有婆媳但只是過招，也不灑狗血，想看灑狗血的可以看台灣台《一家團圓》！」