職業球賽上不只有啦啦隊女神，場外同樣有吸睛「嬌」點。日本職棒有一位長期關注棒球的卡哇伊女孩，作為阪神虎隊鐵粉，每場賽事必到場應援，穿著各款球衣打氣引人注目，更曾因甜美外貌登上PTT表特版；入夏後她也愛上水上活動，走到海邊罕曬出深藏不露的好身材，盡情享受海邊的藍天白雲。

這名野球妹近來到海邊玩水玩樂，把握機會感受夏日風情。可見她一頭長髮披肩，身形纖細的她穿著藍色圖紋比基尼，胸前弧線優美飽滿，全身上下沒半點贅肉，野球妹閉眼感受海風吹徐，露出初戀般的甜美笑容，也不忘輕撩被吹亂的頭髮，露出美麗的頸部，並仰頭感受海水向她湧來的清涼感，心情相當愉快。

野球妹用心感受夏日裡的海邊，解放好身材讓網友看得過癮。(圖/みなみまる IG)

野球妹回海灘座位區，享受眼前的飲品。(圖/みなみまる IG)

該名野球妹在海邊解放完身材後，回到沙灘座位區休息乘涼，曬過太陽的她，眼神明亮有神，雙頰布滿了紅暈，正準備飲下手裡的飲料，拍攝時用的是近距離拍攝，在鏡頭前倒出的事業線更顯深邃，還加碼露出更加燦爛的笑容，見到她的人彷彿重回校園初戀般，帶給人青春又沒煩惱的活力少女感。

此貼文一經PO出，才1小時就破千人點讚，不少人留言：「好卡哇伊好性感」「穿泳裝玩水也好可愛」、「玩水要注意別曬傷了」、「開心出門玩真可愛」。她也透露出遊的好心情：「飲料溢出來我都爆笑了，下次還想再到海邊來玩」而網友也表示歡迎：「可愛的妳做什麼都可」、「妳真的好可愛好可愛喔」。

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