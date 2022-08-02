美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間抵達松山機場，下榻飯店1晚後，明天將拜會總統蔡英文、立法院並走訪景美人權園區，於傍晚離台。前立委郭正亮爆出驚人預言，認為「裴洛西落地之後，中國大陸不可能沒有軍事動作」，甚至直言台灣人最關注的是「北京如何表達不滿？那個不滿會不會使得兩岸，從此的軍事互動被拉到一個新的常態」。

郭正亮今日在「宅神」朱學恒直播節目中表示，裴洛西這次的行程只有「8月5日要參加日本國會悼念安倍儀式」是確定的，其他行程通通都是加的，所以隨時可以調整，「之所以一直微調，一定是美國軍方有跟裴洛西講哪些地方是危險的」，而對於中國大陸放出的狠話，郭正亮也認為「中國大陸不可能沒有軍事動作啦，我們為什麼今天要戒備？就是因為我們不知道對岸有什麼軍事動作」。

郭正亮更預言，中國大陸不會針對裴洛西的座機去攔截，這樣風險太高，「軍事行為還沒做，是因為時間還沒到，明天裴洛西一整天都在台灣欸，明天會有什麼軍事動作才是要擔心的」，郭正亮也坦言，「裴洛西只要落地之後，也註定可以離開，所以接下來所有的軍事行為、政治行為、經濟行為，留下創傷的都是台灣承受」。

最後郭正亮強調，現在台灣人在關注的事情，就是「北京如何表達不滿？那個不滿會不會使得兩岸，從此的軍事互動被拉到一個新的常態」，郭正亮也猜測「甚至以後兩岸可能就沒有海峽中線了，明天高潮點一定是11點的記者會及下午的景美人權園區」。