今年Intel 公布了2021 Intel 物聯網解決方案聚合商獎項，聯強國際在全球眾多聚合商中脫穎而出，勇奪「最佳卓越表現獎(Top Performance Award)」獎項。

另外，聯強印尼獲得「最佳市場行銷獎(Top Marketing Award)」，轉投資的新聚思亦獲得「最佳新創科技獎(Top Innovation Award)」。

聯強表示，在全球激烈競爭的獎項中接連獲勝，榮耀的背後是實力的展現，更是多年穩健布局物聯網市場的開花結果。

聯強是英特爾在台灣的第一家代理商，雙方在台灣的合作超過45年的時間，在亞太多個地區包括大陸、香港、印尼、泰國、越南都有深厚的長期合作。2021年，結合聯強集團在亞太各國的深耕，攜手英特爾，在物聯網生態系統中，以前瞻性的技術支援結合通路力量，協助客戶在穩健成長中加速數位轉型，總計2021年協助430個客戶於亞太區完成共661件方案部署，其場域橫跨綠能、教育、醫療、零售、製造、交通、建築、城市等。

隨著物聯網的崛起，系統整合商(SI)角色再度成為導入物聯網的關鍵角色，聯強扮演著顧問的角色，聚合原廠認證過的IMRS(物聯網市場就緒解決方案)和IoT RFP Ready Kit(物聯網開發套件)， 整合系統整合商，從方案選型到方案售後服務，提供一站式購足，完整的端到端解決方案，降低SI夥伴在前期開發的成本，加速方案落地。此一合作模式幫助SI夥伴快速的複製成功案例至多個終端客戶，成功的擴大生意規模，在技術合作夥伴生態系統的經驗與優勢，提供最高效組件的聚合商與代理商服務。