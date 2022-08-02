在美國眾議院議長裴洛西即將到訪台灣之際，美媒《紐約時報》著名專欄作家托馬斯．弗里德曼評論稱，他十分尊重眾院議長裴洛西，但她若是不顧拜登總統的意願，執意於本周訪台，那將是「無比魯莽、危險且不負責任的舉動」。

弗里德曼在其專欄中說，裴洛西的做法不會有任何好結果，台灣不會因為這種只有象徵意義的訪問而變得更安全或更繁榮，還可能因此招致許多惡果。其中包括中國的軍事回應，這可能導致美國同時陷入與擁有核武器的俄羅斯和中國的間接衝突。如果你認為，一旦這次不必要的訪問導致美國在台灣問題上與中國爆發衝突，美國那些因烏克蘭問題正與俄羅斯展開生死戰的歐洲盟友會幫忙，你就嚴重誤讀了這個世界。

弗里德曼認為，裴洛西現在訪台將影響與俄羅斯之間因烏克蘭引起的間接衝突。眼下國際關係的主要目標是烏克蘭，拜登和他的國家安全顧問傑克．沙利文努力與北京會談，要求其不要向俄羅斯提供軍事援助，現在這個時刻尤其關鍵。拜登也親口要求中國不要向俄羅斯提供軍事援助，許多跡象也表明中國已做出承諾，而俄羅斯也確實因此損失慘重。那眾議院議長為何要在這時訪問台灣、故意挑釁中國呢？

弗里德曼強調，這個時機糟到不能再糟了，烏克蘭戰爭並未結束，白宮與烏克蘭總統澤倫斯基之間存在深刻的不信任。俄烏戰爭遠沒有到結束的時候，局勢遠沒有到穩定的時候，在這種情況下，還要冒著因台灣問題與中國起衝突的風險，而且還是由眾議院議長一次武斷輕率的訪問所導致？

他指出，不能同時與2個超級大國進行兩線作戰，這是地緣政治最基本的原理。習近平上周在通話時告訴拜登「玩火必自焚」，意指美國對台灣事務的介入。拜登的國家安全團隊向裴洛西明確表示目前不宜前往台灣的原因，但總統並沒有直接給她打電話要求她不要去。一個民主黨總統無法阻止一個民主黨眾議院議長採取整個國家安全團隊認為不明智的外交策略，這是政治功能失調的體現。

弗里德曼說，台灣應該直接要求裴洛西在這個時候不要來。台灣於二戰後建立起來的經濟和民主令人欽佩，但是有一件事對於台灣來說沒有改變：它的地理位置！而忘記地理位置的國家會陷入麻煩。一旦中國無故入侵台灣，捍衛台灣的民主是美國至關重要的國家利益。但如果要與北京發生衝突，至少讓它按照我們的日程和關切進行。

他明白表示，現在不是刺激中國的時候，尤其現在是中國政治的敏感時期，因為習近平即將在今年秋天的中共20次代表大會延續其領導人的任期。裴洛西在這次訪問中，實際上給了習近平一個機會，可以讓他轉移人們對疫情清零政策、房地產泡沫化、金融危機與龐大政府債務的注意力。

弗里德曼說，他也嚴重懷疑台灣目前的領導層在內心深處是不是真的希望裴洛西在現在這個時候進行訪問。蔡英文總統自2016年當選以來，一直非常謹慎，她盡量不給中國提供對台軍事行動的藉口。

弗里德曼最後還表示，令他害怕的是，在習近平治下的中國，人們日益形成這樣的共識：台灣問題只能通過軍事手段解決，而且中國要按照自己的時間表來解決。美國的目標應該是按照自己的時間表——也就是永遠——阻止中國這樣的軍事行動。最好的辦法是把台灣武裝成軍事分析家所說的「豪豬」，同時盡可能少說少做，不要激怒中國，讓中國認為它現在必須動手。除了這種平衡的方法，其他舉動都會是可怕的錯誤，會帶來巨大而不可預測的後果。