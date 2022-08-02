蔡凡熙2日以「首捐族」身分，率T1籃球聯盟新北中信特攻隊的隊員謝亞軒與魏嘉豪組成「西堤2022捐血應援隊」。（陳俊吉攝）

「國民學長」蔡凡熙2日以「首捐族」身分，率T1籃球聯盟新北中信特攻隊的隊員謝亞軒與魏嘉豪組成「西堤2022捐血應援隊」，以具體行動進行第一次捐血，並號召更多年輕人組隊一起挽袖。蔡凡熙表示，打算揪禾浩辰、蔡昌憲、郭雪芙、宋芸樺、王淨等演藝圈好友一起加入捐血行列，「因為他們都滿健康的」。

好友禾浩辰日前被爆與鬼鬼分手，蔡凡熙說沒有問對方私事，但之前有去蘭嶼找他一起玩水，見面時都滿開心的，看不出情傷，日前還揪他去吃牛排，「他滿好揪的，百分之90都會來，現在就是要揪他來捐血，他的血應該很健康、可能是粉紅色的！因為他是愛漂亮的肌肉男！」

至於他跟「聊天對象」感情發展進度？蔡凡熙坦承已經「沒有了」，只能靠著出去走走療情傷。想把重心放在工作？他直白回：「雖然準備要工作了，但我還是有放很多心思在感情上，還是很想談戀愛，積極努力想認識一些人！」只是現在還沒有聊天或觀察中的新對象，被虧「可以跟禾浩辰約會」，他笑答：「考慮一下，畢竟他滿壯的，可以撫摸他的胸肌！」

他之前為演出影集剃光頭，戲殺青後休息數個月，坦言飲食恢復正常後胖了8公斤，但有慢慢調回來，最近每天會做30分鐘燃脂運動，希望讓體態好一點。此外，原本夜貓子的他，這一個多月也改變以往睡到下午1點才起床的宅男生活型態，每天都早睡早起，晚上10點睡覺、早上6點起床，起床後開始運動、打掃等，「因為覺得自己變老！以前18歲就被說像25歲，現在25歲又被說像30歲，以前不太在意被說老，現在聽了會覺得難過，希望自己看起來更有精神一點」。他坦言會有年紀壓力，因為新的鮮肉輩出。

同門的朱軒洋日前與經紀公司解約，被問是否有聯絡，他說日前對方還說要出來聊聊，但朱回老家台中住了，所以近期還沒碰面。至於朱是否要退出演藝圈，蔡訝異說：「沒有吧！看他之後狀態調整。」