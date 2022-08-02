根據一份最新民調顯示，在年底基隆市長的選戰中，國民黨提名的市長參選人謝國樑以40％的支持度，領先民進黨提名參選人蔡適應的32％，領先幅度自7月中旬的3％拉大到8％。另外，選民喜好度部分，謝國樑也以7％的幅度領先蔡。

目前基隆市長選戰，已經表態參選的，除民進黨現任立法委員蔡適應、國民黨前立法委員謝國樑，還包括現任議員陳薇仲，及以無黨籍身分參選的黄希賢，呈現「四腳督」局面。

根據這份民調結果顯示，在有投票意願的選民中，謝國樑支持度為40％領先蔡適應的32％，雙方差距為8個百分點，至於另外兩位候選人陳薇仲與黃希賢則分別以2％、1％居後，不過仍然尚有25％選民尚未決定。

另外，這份民調也針對民眾對參選人喜好度進行調查，其中，謝國樑喜好度達47％、不喜歡比例18％；蔡適應的喜好度則有40％、不喜歡比例26％。謝國樑無論在喜好度和不喜好度都是優於主要對手蔡適應，依這份民調看來，年底的基隆市長選舉最後可能仍將成為藍綠對決的態勢。

在投票率部分，有78％基隆市民表示會去投票，8％不一定，14％不會去投票，交叉分析也發現，60歲以上民眾的投票意願較高，有83％表示會前去投票，高於其他年齡層。

交叉分析也顯示，謝國樑在40-49歲、50-59歲及60歲以上的支持度明顯優於對主要對手蔡適應，其中50-59歲及60歲以上的民眾中，謝國樑的領先幅度高達1成5。值得一提的是，中立選民對蔡、謝兩人的支持度皆在3成左右，另有36％的中立選民未表態，未來將成為勝負關鍵。

謝國樑2日晚間也表示，該份民調未將可能參選的民眾黨現任立委邱臣遠列入，也可能是讓他民調表現較好的因素。再加上近來有不同陣營有些負面的攻擊，這也讓部分民眾不喜歡，甚至可能引起反效果。

這份民調是以電話訪問方式，利用電腦輔助電話調查系統 (CATI)由電腦取樣、撥號，採電話號碼後兩碼隨機抽樣，並採任意成人法過濾合格受訪者，於2022年7月25日至29日晚間6點30分至10點針對20歲以上的基隆市民，成功取樣1139份，於 95％信心水準下，抽樣誤差為 ±2.9 個百分點以內，並針對性別、年齡、地區、教育程度結構加權處理。