台灣大哥大針對父親節檔期舉辦優惠促銷，8月31日之前在網路門市申辦「好速成雙」指定專案，送1,000元momo幣，再抽Apple iPad Air 5或Google Chromecast(支援Google TV)；申辦Disney+夢幻資費再享首年請你看、第二年每月電信帳單最高折扣171元，合約期間省超過5,200元。

台灣大「好速成雙+」同步推出驚喜優惠，月付1,599元就可享有5G行動吃到飽、光纖1Gbps+WiFi 6優質上網服務，更有Google Nest mini智慧音箱與智慧家庭升級組、Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕、最高momo幣2,500元、指定區域享Mesh子機免費租用等好禮四選一，同日申辦「070智慧音箱聲控電話」服務再享免月租費，將「070智慧音箱聲控電話」綁定Google智慧音箱，即可使用音箱撥接電話。

「好速」用戶在momo購物網消費滿額，享「mo幣多」專案優惠，每月最高回饋600元momo幣，相當於提供月租約打63折的等值優惠，合約期間最多可獲得21,600元momo幣。搭配Open Possible聯名卡，每月再享5G電信費最高現金回饋5.5%，Open Possible聯名卡卡友8月31日前申辦1,399元以上專案，加碼再送2,000元momo幣。

台灣大寬頻網路門市也推出限時優惠，8月4日至8月8日期間申辦1Gbps光纖上網+Wi-Fi 6+免費租用3台Mesh Wi-Fi，月付849元，就能獲得momo幣888元，有機會抽中8,888元紅包，若同時加購台灣大寬頻Disney+年約方案，年繳1,620元（原價3,240元），超值現省50%，Disney+豐富多樣的內容，前6個月台灣大寬頻請你看。

8月份Disney+強片不斷，8月3日上線親子最愛的皮克斯動畫強片《巴斯光年》，8月10日推出漫威星際異攻隊的人氣角色獨立短片《我是格魯特》。另外，韓星李鍾碩、林潤娥主演的暗黑律政劇《黑話律師》，以及韓星池晟一人分飾兩角的推理韓劇《獵鑽緝兇》也持續在Disney+熱播。8月31日前訂購台灣大寬頻Disney+年約方案，即可抽《巴斯光年》電影限量贈品及價值2,000元獨家大禮包。

台灣大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道8月放送多部強檔影劇，HBO HD頻道（第235台）每周一晚上10點播出科幻神劇《西方極樂園》第4季，8月13日晚上9點首播驚悚電影《月光光新慌慌：萬聖殺》。

Discovery頻道（第19台）8月13日起每周六晚上9點播出《原始生活21天》第8季，描述陌生男女在沒有食物、飲用水和衣服的原始荒蕪中求生存。8月22日前新申辦HD148高畫質套餐，有機會參加Discovery綠色騎行日活動及獲得小禮物，9月30日前申辦再抽HBO限量好禮！

CN卡通頻道（第22台）則是每天上午6點至12點推出學齡幼童專屬CARTOONITO時段，8月13日起每周六、日早上8點30分播出人氣卡通《快樂阿蛛蛛》，週週再抽超萌書包！暑期每日上午9點30分播送《少年悍將GO！》、《湯姆貓與傑利鼠翻玩紐約》、《夏令營奇幻島》等熱門節目。