凱擘大寬頻網路門市推出父親節限定優惠，8月4日至8月8日限時5天新申辦1G光纖上網＋Wi-Fi 6＋免費租用3台Mesh Wi-Fi，每月優惠價849元，還送momo幣888元，再霸氣加碼抽大紅包8,888元。

若同時加購Disney+方案，享年繳1,620元，超值現省50%，前6個月由凱擘請你看。

凱擘大寬頻HBO HD頻道（第235台）本月釋出多檔首播影集，每周一晚上10點播出《西方極樂園》第4季，在由機器人擔任接待員的虛擬西部主題樂園，每個人都能恣意放縱慾望而不被報復。8月13日晚上9點《月光光新慌慌：萬聖殺》，8月20日晚上9點真人實事改編爆笑喜劇《爽賺姊妹》。

Discovery頻道（第19台）8月3日起每周三晚上8點首播《泳池天王》第7季，翻修達人將為客戶打造令人讚嘆的後院水上樂園；8月13日起每周六晚上9點播出《原始生活21天》第8季，袒裎相見的陌生男女在沒有食物、飲用水和衣服的原始荒蕪中求生存。

即日起至8月22日新申辦HD148高畫質套餐，有機會參加Discovery河濱公園綠色騎行日活動並獲得小禮物，還有現場音樂會和市集，一起減碳愛地球；9月30日前申辦再抽後背包、零錢包等HBO限量好禮。

CN卡通頻道（第22台）每天上午6點至12點推出學齡幼童專屬CARTOONITO時段，8月13日起每周六、日早上8點30分播出人氣卡通《快樂阿蛛蛛》，描述充滿好奇心的小跳蛛冒險故事，收看並留意活動訊息，週週抽超萌書包！暑期每日上午9點30分播送《少年悍將GO！》、《湯姆貓與傑利鼠翻玩紐約》、《夏令營奇幻島》等熱門節目。

Disney+新上架獨家韓劇《獵鑽緝兇》，描述雙胞胎兄弟為替生父洗刷殺害繼父的冤屈，追查幕後陰謀並揭發企圖推翻現代帝國的祕密計畫。李鍾碩、林潤娥主演暗黑劇《黑話律師》，三流律師因承接神祕殺人案而遭逢勢力龐大的敵人，被指控為詐欺犯入獄。

Disney+原創動畫接力登場，親子家庭最愛皮克斯動畫片《巴斯光年》8月3日上線；《LEGO星際大戰：夏日假期》8月5日上架；8月10日則推出《我是格魯特》，也能重溫經典《玩具總動員》系列作品。8月31日前訂購Disney+，雙重加碼抽《巴斯光年》電影周邊及價值2,000元獨家大禮包。