金管會近日對瀚亞投信祭出重罰及限制業務，首當其衝為公司旗下的相關產品，其中「瀚亞威寶貨幣市場基金」持有信評等級「twAA+f」，其評等公司中華信評表示，最壞情況是出現大規模基金贖回，目前來看，該基金經理人的經驗豐富，且該基金的「信用品質評分」具有緩衝空間，有助於風險發生的緩解。

針對瀚亞投信前任投資長的不當行為，金管會於2022年7月28日祭出兩項處罰，其一為停止該基金管理公司新增全權委託業務，以及募集證券投資信託基金三個月。其二，核處新台幣400萬元罰鍰，並解除該前任投資長之職務。

中華信評分析師施佳吟表示，此次監管行動將限制瀚亞投信未來一至二年的某些業務發展。

截至2022年6月30日止，「瀚亞威寶貨幣市場基金」總管理資產約為新台幣149億元，其中包括銀行存款(占59％)、商業本票(34％)以及附買回交易(7％)。目前該基金的投資資產組成、基金規模，與事件發生之前類似，且該基金的「信用品質評分」大致不變。

中華信評指出，過去幾年期間，國內曾有發生類似事件，對基金規模與投資組合信用品質的影響來看，此類法令遵循事件導致基金遭大規模贖回的可能性非常低。

即便基金遭遇大量贖回，中華信評認為， 該基金經理人與該基金的「信用品質評分」緩衝空間，應有助於緩解贖回風險，並使該基金投資組合的信用品質維持穩定。此一法令遵循事件應不會改變中華信評對該基金的管理評估結果，因為事件與該基金的管理並無直接關聯。