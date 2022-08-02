日媒NHK引述沖繩防衛局表示，共有22架KC-135空中加油機從沖繩美軍嘉手納基地起飛，其中5架於今天晚間8點左右連續且快速起飛後，8架F-15駐紮戰鬥機也隨後跟上，朝沖繩南方飛去。報導稱此行為「非比尋常」，推測是監控裴洛西座機周邊飛安警戒。

另一方面，今天下午已有2架C-2灰狗式運輸機搭載「雷根號」（USS Ronald Reagan）兩次陸續飛抵嘉手納基地；晚間6點左右，則確認一架美國海軍EP-3電子偵察機前往東海。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確定稍後抵達台灣，早前路透社引述美軍官員的話，證實已在台灣東部海域進行「例行」部署航空母艦「雷根」號（USSR Ronald Reagan）、「安提頓」號（USS Antietam）、驅逐艦「希金斯號」（USSR Higgins）以及載有F-35B戰機的「的黎波里」號兩棲攻擊艦（USS Tripoli）。