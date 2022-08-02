外資截至今天，賣超台股高達9858.3億元，快要破兆了！遠遠超過外資史上前三大賣超台股紀錄，第一、2020年的5394.7億元，第二、2008年4700億元及第三、2021年的4539.1億元，目前賣超金額更是逼近過去兩年外資賣超的總和，但是從最新的美國十年期公債殖利率、美元指數、外資期指未平倉水位等數據近期的走勢，筆者認為外資將不得不求饒，「求饒式買盤」將再現！

近期美國十年期公債殖利率回落到2.55％、美元指數跌破106，從技術線型來看，頭部已經成型，但台幣兌美元卻持續貶值，這主要是受美國眾議院議長裴洛西即將抵台訪問所影響，看看外資雖然現貨賣超台股，但是外資在台指期淨多單11717口，創下2020年11月以來新高，還有與台股連動密切的韓股，今年截至7月底台股跌幅竟然與韓股完全相同，跌幅同為17.67％。

同理可證，本週受地緣政治干擾的台股，未來有機會跟上韓股的走勢，本週韓股累積跌幅約0.48％，台股累積跌幅約1.68％，兩者差異約1.2％，以今天台股收在14747點計算，約略還有近200點的補漲空間，等到台幣也開始升值，漲勢就不僅這樣而已，到時外資就不得不求饒，對台股進行回補！

另外，美國眾議院議長裴洛西不僅將來台訪問，同時有可能成為第一位拜訪立法院的美國議長，使得兩岸地緣政治急遽緊張，更讓台股大跌234點，投資人該緊張嗎？

大家不要忘記，「一九九五閏八月：中共武力犯台世紀大預言」這本書，作者鄭浪平，書中預言中國人民解放軍將於1995年的農曆閏八月以武力進犯台灣，並詳細描述過程及動武的手法，讓當時部分的台灣人民誤信該內容，而賣掉台灣的資產，移民國外。

現在你一定會覺得他們相當可惜，因為這20幾年來台灣的經濟發展，那些資產價值肯定翻了數倍，台股也屢創新高，所以地緣政治利空干擾只是暫時的，最終還是會回歸台股的基本面，投資人無需過度擔心。

上週台股法說連環爆，只要有一點點利空消息，公司隔天股價就崩跌，例如：穩懋、欣興等，但是台股基本面真的有這麼差嗎？或是市場低估了？看看近期貨櫃運價下跌，可是德航運商赫伯羅特、全球最大貨櫃航運商馬士基，紛紛調高今年獲利展望，看來貨櫃三雄未來展望可能也會上修。

更重要的是，台股基本面可能比市場預期佳，加上美國十年期公債殖利率、美元指數持續回落，而且與台股連動密切的那斯達克、費半指數皆已站上季線，年底俄烏戰爭若能落幕，那台股漲勢就不只是站上季線，更可能朝萬八，甚至2萬點邁進，到時今年賣超台股近兆元的外資，就陷入不得不買台股的「囚牢」，外資「求饒式買盤」將再現！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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