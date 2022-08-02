裴洛西飛台，小心翼翼爾虞我詐？美國眾議院議長裴洛西決志訪台，今(2日)晚將在松山機場降落，但從飛行路線上看，她的專機繞了一大圈避開南海危險區域。國際及軍事專家賴岳謙在《頭條開講》節目指出，美國軍方派出C40C，一方面當作備用機，也可混淆敵意份子的視聽，並避開所有大陸海事局劃定的演習區域，說明裴洛西對此行仍小心翼翼、忐忑不安，畢竟是會怕的。

主持人周玉琴指出，裴洛西座機繞了一大圈，是否也頗小心翼翼在避開危險區域？賴岳謙表示，「對，確實有忐忑不安的現象。裴洛西這次來台灣，大家認為她是在打『台灣牌』，在挑戰『一個中國』原則，而且在鼓勵『台獨』更往前走一步；不管她怎麼講，一般解讀是朝這個方向。」

裴洛西訪台飛行路線繞一大圈避過南海，畢竟不敢正面挑戰中國大陸底線。（圖／取自《頭條開講》）

賴岳謙說，「解放軍也已經把態度表明了，說它不會坐視不管，因此大家都在看的是，解放軍『會有什麼樣的動作』，美國的軍方也在做沙盤推演。按照布林肯所說的，對裴洛西的支援專機，因為它是由美國的軍方支援的，必須要確保裴洛西的安全；而有另外一架C40C也出去了，一般來講我們會認為它有兩種可能，一種是備用機，如果專機一旦發生故障，馬上要有另外一架飛機起飛，這個是最合理的一個說法。」

「另外一個可能是說，會不會故意是兩架，來擾亂視聽？」賴岳謙表示，「讓大陸或其他方不知道她坐的是哪架，因為目前來講可能不只大陸方會有反應，如果有國際陰謀人士呢？如果有國際恐怖份子，或目前跟美國為敵的，已經把美國視為敵人的，有沒有可能挑弄中美之間的關係？」

賴岳謙指出，「但是我們目前看到航機圖，他們很明顯地就避開了南海，因為大陸已經宣布，在南海、東海及北部的海域、渤海這些地方，會舉行軍事演習，實彈操演；而且昨天中國大陸的海事局，已經把南海的演習區、實彈射擊區標出它的東經、緯度，經緯度都已經標明了。」

他強調，「我個人推斷，美國為了安全的考量，也考慮到裴洛西本身的忐忑不安，其實人都是怕死啦！安全一點、繞遠一點，所以多飛了兩個多小時。」