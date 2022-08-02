歐盟聯合各國推動逾430億歐元（折合新台幣約1.3兆）的「歐洲晶片法案」，旨在確保歐洲半導體供應鏈穩定。其中，西班牙政府擬斥逾120億歐元（折合新台幣約3680億）從零開始建設國內半導體產業，然礙於先天條件難與歐盟其他國家競爭，所吸引到的晶片廠卻寥寥無幾。

外媒報導，知情人士透露，西班牙主要挑戰是吸引有意承諾進行數十億歐元長期投資廠商，但這些廠商多數會選擇如德國這般擁有半導體生態系統的國家，因為他們已經建立供應商和人才。

報導稱，西班牙的野心旨在為歐盟實現目標，即2030年達全球產能五分之一的微晶片，高於2020年約10%。然知情人士表示，這項計畫是由歐盟為補貼疫情的經濟損害所分配資金推動，但阻力則是來自歐盟其他國家的競爭。

西班牙曾試圖吸引台積電，但外界預期後者會選擇擁有龐大晶片生態系統的德國。報導指出，台積電過去一年多持續與德政府討論設廠，但短期不太可能做決定；今年3月，英特爾宣布在德國東部的馬德堡斥資170億歐元興建晶圓代工廠。

各國爭相挹注巨資，以提振國內半導體製造和研發，美國通過520億美元的晶片法案，大陸也加大投資力道追趕，歐盟晶片計畫則讓歐洲國家互相競爭。而這項投資對全球第二大汽車生產國的西班牙尤為重要，被他們視為提振國內工業基礎的一部分。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez’s）表示，製造商對政府兩個月前推動補助表露興趣，但他們需要時間來決定投資。