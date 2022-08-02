台塑新智能董事長王瑞瑜表示，2008年台塑投資磷酸鋰鐵材料生產，2010年台塑生醫成立電池專案組，持續全力掌握整個磷酸鋰鐵技術跟應用，至今已深耕12年。我們初期以UPS不斷電系統為耕耘焦點，取代不環保、壽命也不長的鉛酸電池；近年我們進一步成功切入家用、商用及工業用儲能系統領域；2022年終於跨入新的里程碑，跟aptera Motors合作動力電池，展現這10幾年來，台塑在磷酸鋰鐵的研究跟經驗累積。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，寧德時代（CATL）跟LG化學目前生產電池占全球55~60％，他們的專長都在鋰三元，LG化學去年開始從鋰三元要轉往磷酸鋰鐵。研究顯示，預計未來3-5年，全球電動車將有超過4成會改用鋰鐵，超過8成儲能系統會採用磷酸鋰鐵電池。長期深耕磷酸鋰鐵電池的台塑集團將以上下一貫佈局、整合作戰優勢，全面衝刺此波新替代商機。

台塑集團布局能源已久，台塑新智能即是新能源事業的控股總督導，要建立如同台塑石化產業上中下游布局。除上游礦源已規劃先從澳洲評估，電車回收也有投資韓廠取得技術支援；待電池芯、模組建制後，再結合美商、日商、台灣夥伴合力打國際盃。

王瑞瑜指出，台塑新智能掌握磷酸鋰鐵電池芯關鍵材料與技術，並具備鋰鐵電池管理系統（BMS）核心技術，可生產安全、壽命長、高充放電耐受性，與具成本優勢的車用與各類儲能電池系統。旗下有不同專業子公司，尖端能源便是注重電芯、儲能、動力電池發展，這次跟aptera合作只是剛開始，對潛在的商機非常有信心。

劉慧啟強調，與aptera合作初期聚焦 LFP、EMS 系統整合、安規認證，並不包含股權投資。aptera當前訂單都是鋰三元，但雙方會緊密合作，目標是2年內，在2024年第一季努力把彰濱廠產量開出來。在準備量產期間，台塑新智能會先進行規格化測試、ISO認證等，目前安全規格全部通過，期望2024年後可跟aptera擴大合作，也希望aptera未來能在台灣設置太陽能電動三輪車組裝線。