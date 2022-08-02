好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的世紀官司已告一個段落，但風波似乎沒停，近日解封的法院文件中指出，安柏赫德的律師稱強尼戴普有性功能障礙，才會有「酒瓶性侵」的事；而強尼戴普的律師則希望能拿女方的裸照，當作她曾涉及當艷舞女郎的證據。

根據外媒綜合報導，這份法院訴訟文件中有很多沒曝光的內幕，安柏赫德的律師團對聲稱強尼戴普提供的藥物清單中，可以發現他在治療勃起功能障礙，推斷這種情況跟性暴力的行為脫不了關係，因為表現不佳會導致脾氣暴躁、整個人變得很有攻擊性，「他會把我扔到床上，他這樣做了好幾次，他會以憤怒的方式強迫自己。」

這樣的指控，呼應了安柏赫德曾在法庭上泣訴2015年到澳洲探望拍攝《神鬼奇航》的強尼戴普，卻被用酒瓶性侵，更指稱強尼戴普喝醉或吸毒時，多次侵犯她的身體。

不過強尼戴普律師團對並非省油的燈，曾提出拿安柏赫德的裸照當作她可能曾做過豔舞女郎和伴遊的證據，暗示安柏赫德過去有不當的性交易，質疑她的品性、操守不佳。看來這對怨偶為了打贏官司，把各種黑歷史都拿出來互撕。

官司最終結果為安柏赫德慘敗，需賠償強尼戴普1035萬美元(約台幣3億)，她雖想要上訴，但得先備齊賠償金，只好被迫賣掉2019年以57萬美元(約台幣1714萬)買下位於南加州絲蘭谷(Yucca Valley)的豪宅，而該豪宅短短3年就翻倍賣出，總售價162萬美元(約台幣4800多萬)，等於淨賺48萬美元(約台幣1444萬台幣)，但離天價的賠償金還有很大的差距，真如同安柏赫德的律師團對所言，她目前的經濟狀況的確付不起巨額賠償金。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！