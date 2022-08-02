兆豐銀在2日完成華立企業的5年期50億元ESG聯貸簽約，此次由兆豐銀出任管理銀行的華立企業聯貸案，另有土銀和華銀參與共同主辦，在各大行庫踴躍參貸之下，超額認參倍數高達1.32倍，最後以50億元簽約結案。

兆豐銀指出，此次聯貸案，是由兆豐銀和華立企業共同規劃以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，鼓勵公司朝向淨零碳排，持續對太陽光電潔淨能源的投資，呼應全球節能減碳的永續潮流。

華立企業成立逾半世紀，為高科技材料設備供應商，受惠於半導體先進製程的關鍵耗材、電動車材料等需求穩健成長，2022年6月的合併營收達65.3億元，第二季合併營收達183.4億元，累計上半年合併營收來到378.5億元，較去年同期大幅成長14.2％，不論單月、第二季及上半年均創同期歷史新高，預估全年度營收可望再創高峰，也因此銀行團對此聯貸案參貸踴躍。

對於華立企業在綠能業務的營運，兆豐銀也說明，華立集團於綠電領域深耕多年，目前太陽能電廠建置容量已達54MW，另設立合作平台，提供既有完工電廠開放機構投資者參與投資，並能協助共同建置太陽能電廠以及後續維運機制，與投資者、用電大戶及開發商運用此合作平台共創多贏，一起壯大台灣在綠電的建置規模。

兆豐銀也引述最新統計指出，在支持建置再生能源等相關授信與投資業務，包括提供太陽能電站融資、離岸風電專案融資等，截至2022年6月綠色永續投資及融資金額累積已超過新台幣6,600億元。兆豐銀行將持續支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，發掘新的產業機會，同時也將推廣相關的中小企業線上申貸，加速核貸，一併推動綠色普惠金融。