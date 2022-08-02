瞄準消暑商機，關西六福莊推出8月限定的避暑遊樂企劃「莊友分享日 住房專案」，請房客吃雪糕、暢玩六福村水陸樂園去大打水仗，還有機會看到動物各種消暑萌樣，像是大啖冰品大餐、泡泥巴泰奶浴、躲洞跟樹蔭納涼等，度過有趣的消暑假期。

關西六福莊的動物們也進行抗暑大作戰，動物保育員們針對不同動物，特別客製化各式各樣的冰品大餐，環尾狐猴享受玉米冰棒，狐獴啃胡蘿蔔冰球，除此之外，還有超卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫，幫助身體保持涼快，以及掛著黑眼圈的狐獴，藉由黑色眼圈吸光保護眼睛，也不斷尋找洞穴與樹蔭納涼，一秒萌翻所有人。

「莊友分享日 住房專案」即日起推出至8月31日，於周一至周四間雙人可入住剛果藍天房1晚，享用活力早餐，飯店還會贈送酷星冰雪糕讓房客消暑，房客也可使用六福村水陸聯票手環，參加六福村主題遊樂園每日3場的「轟炸水派對」，與水派對女孩、比基尼女郎水槍大戰，再前往六福水樂園暢玩各種水上遊樂設施，每房雙人僅7500元+10%，每日限量供應，若搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價還能最高現折1300元。