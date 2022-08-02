資深女星況明潔當年以女團「城市少女」出道，更以一曲《年輕不要留白》走紅，是台灣早期偶像女團始祖，後來單飛轉往戲劇領域耕耘，精湛演技頗受好評，現年55歲的她擁有凍齡美貌，與老公劉紀軍結婚11年無子，哪料昨(1)日竟曬出身在產房的照片，還直喊「生小孩累個半死」，今日又曝光帥兒的正面照。

況明潔1日突然在FB貼出照片，只見她穿著手術服坐在產房，懷裡抱著一個新生兒，幸福靠在「老公」的懷中，仔細一瞧卻不是劉紀軍，而是男星樊光耀，這才知曉兩人在劇中飾演夫妻，而在演完這場戲後，況明潔也說出感言：「只是拍戲生小孩就累的半死，那真實生孩子的媽媽們，真的更是100倍的辛苦呀！」

況明潔(右)曬出和男星樊耀光(左)的產房合照。(圖/況明潔 IG)

媽媽況明潔(左)和男團Spexial出身的連晨翔(右)擺出無辜表情。(圖/況明潔 FB)

況明潔今(2)日她再發文提及下一代，更幸福地曬出和帥氣兒子的合照，讓人不禁困惑不是沒生小孩？只見她在FB寫下：「是誰把一對好好的母子搞成這樣呀」，引人好奇發生了什麼事，而她身邊的「兒子」體格高大挺拔又五官帥氣，還共同擺出無辜的表情。

況明潔特別介紹她的「兒子」：「我的兒子連晨翔，帥吧！」原來是新戲開拍。不少網友們看見後，也紛紛留言：「演妳兒子的都很帥」、「鮮肉」、「好幸福哦」、「可愛耶哈哈」、「辛苦你們了加油！」、「帥，讚讚讚」。