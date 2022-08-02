美國通膨數據雖仍處高位，但長期通膨預期已略有下滑、第二季就業成本指數升幅，也較第一季略有緩和，聯準會（Fed）主席鮑爾於7月利率決策會議暗示，可能放緩升息步調，美國10年債殖利率自6月中的今年來高點3.47％，顯著回落逾80個基本點至2.65％，激勵美國非投資級債近月大漲近6％，各類債市普遍上演漲升行情。

7月美銀美林信用債經理人調查報告指出，雖然反映經理人極度悲觀的防禦型配置策略，但也看好不論是投資級或非投資級債利差，可望在未來12個月內收緊，且經濟即便陷入衰退也將輕微，預期違約率將仍處於2％至3％，相對健康且低於長期均值的水準。

富蘭克林旗下西方資產團隊投資長暨美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇預期，多數國家通膨可望在下半年趨緩，Fed政策緊縮程度，可能不需如市場預期大，利率波動可望趨緩下，下半年利差型債市表現可期。

肯尼思·里奇表示，風險趨避情緒、殖利率攀升加上利差擴大，使得投資級債今年來表現創下有史來最差，非投資級債的表現僅次於金融海嘯時，雖然疲弱的總體經濟環境，可能使短線利差持續擴大，但預期市場至少已經反映輕度衰退的情境。

以非投資級債利差水準550點與40％回收率估算，隱含5年累積違約率達37.8％，高於1970年來的最差情況34.1％及平均值18％，顯示目前市場已過度悲觀，歷史經驗顯示，大幅度的資產價格下跌後，往往跟隨著強勁的報酬表現。

富蘭克林證券投顧指出，高通膨雖然可能衝擊企業利潤率，但預期仍將處高峰，債務增長則可望維持逾十年來的最低增速，非投資級債資產保障倍數與利息保障倍數，皆處於2000年來高檔，淨槓桿比則位於歷史均值左右，美國企業基本面強韌、評價面改善，投資級債與非投資級債殖利率今年來一度逼近5％及9％水準，投資吸引力大幅提升。

值此高通膨、景氣前景尚不明朗、貨幣政策仍具挑戰的環境下，建議投資人應抱持風險意識但也不必太過悲觀，可採取雙高策略，多元布局受惠景氣衰退，或趨緩環境的高評等投資級債，及高殖利率水準且違約率預期仍低的非投資級債，或以多元複合債一手掌握殖利率回穩的債市投資機會。保守型投資人可採取防禦策略，側重高評等的美國政府GNMA債或全球藍籌企業債，防範經濟衰退風險。