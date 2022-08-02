台灣國團體2日晚間於松指部外舉辦歡迎裴洛西議長蒞臨記者會，警方立刻於現場舉牌告知非法聚會。（鄧博仁攝）

台灣國成員松指部前歡迎裴洛西 創辦人不滿警方阻攔

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間10時許抵達台灣，台灣國成員晚間到松山基地指揮部對面高舉中、英文布條歡迎。台灣國創辦人王獻極表示，裴洛西就是正義的使者，身為台灣人若不出來迎接，今晚睡不著覺。他也抱怨很多好朋友遭警方攔阻，強調台灣國是來分享兄弟情、姊妹情，不是來亂的。

台灣國成員晚間到松山基地指揮部對面高舉中、英文布條歡迎。王獻極表示，1多天前得知裴洛西要來台，特地從紐西蘭搭車返台，裴洛西不怕中共威脅及生命危險，決定要來台灣。

他說，裴洛西之後還要拜訪蔡英文總統、立法院長游錫堃、參觀人權園區，這樣的氣魄、正義的精神，可以說裴洛西就是正義的使者，身為台灣人若不出來迎接，今晚睡不著覺。

王獻極也抱怨警方說，本來有很多朋友要來，但是一到周圍就被警方攔阻，他強調並非是來亂的，而是要來分享兄弟情、姊妹情，裴洛西已逾80歲、搭飛機10多個小時要來台，結果警方卻將歡迎民眾阻攔，這是非常好笑的事情。

王獻極強調，希望有一天如此歡喜的事情，警方可以不要阻攔，這樣的事情，台灣民眾應該要在凱達格蘭大道前舉辦歡迎晚會才對，這樣裴洛西下次才會來，要肯定感謝裴洛西不懼怕中共打壓來到台灣，明天也將去立法院歡迎她。

台灣國成員晚間到松山基地指揮部對面高舉中、英文布條歡迎。（葉書宏攝）