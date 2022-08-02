NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）宣布推出企業級固態硬碟（SSD）平台X1，該X1平台將提供業界最先進的企業級PCIe Gen4 SSD解決方案。

群聯企業級X1 SSD平台是採用群聯獨家的技術，再加上與巨量資料儲存解決方案的全球領導者Seagate Technology Holdings plc（納斯達克股票代碼：STX）共同合作設計的。X1將滿足更快、更智慧的全球資料中心不斷變化的需求。

X1可客製化企業級SSD平台以更少的功率消耗提供更多的運算效能。在使用相同功率的情況下，與現有市場競爭對手相比，X1的資料讀取效能增加了30％以上。

希捷科技產品和業務營銷高級副總裁Sai Varanasi表示，我們將希捷的獨家資料管理和客戶整合能力與群聯的尖端技術相結合，創造出高度客製化的SSD，滿足企業儲存市場不斷發展的需求。

Sai Varanasi指出，希捷很高興與群聯合作開發先進的SSD技術，為產業提供更高的容量、更快速的性能和更佳的功耗效率，提供給所有大容量儲存系統整合客戶使用（Mass Capacity Storage Providers）。