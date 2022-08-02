結束2場明星賽，下半季賽程恢復進行，味全龍2日靠著林智勝3局上敲出滿貫炮，本季第6支、生涯第295轟，以4比1擊敗統一獅，也賞獅隊吞下6連敗，下半季勝場尚未開張。

面對獅隊洋投布雷克，林智勝在3局上2出局滿壘時敲出滿貫炮，除了繼續朝300轟里程碑邁進，個人敲出12發滿貫炮也暫居聯盟最多。

「其實沒想那麼多，滿貫全壘打是運氣比較好一點。」林智勝認為，布雷克是很好的投手，上場打擊時不會抱著「一定要幹嘛」的想法，「只要把能掌握住的掌握好，動作做好、壞球選掉，至於結果就不是我預設的。」

總教練葉君璋也提到，本來擔心以林智勝40歲的年紀，密集出賽會讓他吃不消，「但現在發現他企圖心很強，希望為球隊打更多比賽，他也有辦法掌握什麼時候需要休息、什麼時候需要表現的節奏。」

林智勝也說：「能有現在的好狀況來自於總教練給機會，讓我持續先發維持手感。」40歲還有如此表現他也自嘆不簡單，他笑說：「自己也是第一次40歲，比較少學長可以問，我自己也還在摸索中，如何讓自己恢復得更好。」