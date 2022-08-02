美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發台海、中美關係緊繃，金管會也緊盯金融業對中美曝險狀況。金管會銀行局副局長林志吉2日指出，截至2022年6月底止，國銀對美國曝險達新台幣2.215兆元、對陸曝險截至今年5月底達1.23兆元，共計達3.445兆元，對美曝險增加是因為新台幣貶值因素。

林志吉指出，國銀對美國曝險，截至2022年6月底達2兆215億元 （包含授信、投資）、相較今年5月底的1兆9,339億元，曝險餘額月增876億元。

國銀對俄羅斯曝險，截至2022年6月底54.66億元（包含授信投資），相較今年5月底53.49億元，曝險餘額月增1.17億元。

林志吉指出，本國銀行對美國、俄羅斯曝險增加，很大因素是「新台幣貶值」，所以用外幣折算回新台幣會顯得增加。

至於對大陸地區曝險，林志吉表示，對陸曝險的計算與其他區域不同，會包含授信、投資和資金拆存，今年6月底數字還在統計中，最新截至2022年5月底對大陸地區曝險包含授信投資和資金拆存1.23兆元，較去年底決算後淨值4.08兆元淨值比為30.2％。