之前曾確診的楊貴媚表示現在仍有腦霧等後遺症。（陳俊吉攝）

楊貴媚資歷豐富，戲劇、電影超過百部。（陳俊吉攝）

楊貴媚透露受到媽媽影響，相當重視禮儀跟談吐。（陳俊吉攝）

楊貴媚笑說自己從小就充滿好奇心。（陳俊吉攝）

楊貴媚近幾年在實境節目挑戰許多過往不曾嘗試的事物。（陳俊吉攝）

出道43年的楊貴媚，首度在實境節目《老少女奇遇記》擔任總製作人角色，與鍾欣凌、嚴藝文造訪台灣各地，挖掘替家鄉無私奉獻的憨人，節目播出後深受觀眾喜愛，紛紛敲碗第2季，楊貴媚坦言有拍攝第2季的想法，但實際日期、地點都還在討論，不變的是，主持人仍由她、鍾欣凌、嚴藝文擔任。

楊貴媚與媽媽日前接連確診新冠肺炎，回憶起那段日子，楊貴媚坦言當時一度擔憂會因此離世，「確診的頭2天最痛苦，頭跟身體痛到沒辦法翻身也看不了手機，根本不知道是白天還是晚上，只能一直躺著，我就開始想我爸媽要怎麼辦？《老少女》的後製怎麼辦？」她直到確診第12天才快篩陰性，目前仍有易喘、腦霧、疲勞等後遺症，她說這場病痛讓她決定放慢腳步好好生活。

62歲的楊貴媚，演出超過百部戲劇、電影，也曾榮獲金鐘、金馬獎的殊榮，她在近幾年開始參與實境節目，也挑戰過去不曾嘗試的新事物，聊到越活越年輕的改變，她笑說其實從小就是好奇寶寶，只要是做得了的事她都想嘗試，「我其實很怕水，但是在《阮三个》的時候我想說既然製作單位有完整的保護，那就是最安全的，可以放膽去嘗試，之後錄《老少女》就剩嚴藝文在吱吱叫，我反倒在旁邊鼓勵她。」

回憶起剛出道的自己，楊貴媚坦言曾有過離開演藝圈的念頭，「那時候挫折感很大，因為我當時不懂行規也不懂拍攝技巧，曾經不小心擋到鏡頭，害得整場戲要重新來過，無意間得罪導演跟其他演員，那時我就懷疑自己好像不適合這工作；不過，現在不一樣了，如果有人看我不順眼也沒關係，合得來再合作就好。」

楊貴媚屢次被鍾欣凌、嚴藝文虧說偶包重，她解釋自己沒有偶包，只是比較在意自己的禮儀跟說話樣子，她透露從小就被媽媽嚴格要求在外要衣著乾淨、有禮貌、不能說髒話，「我小3的時候曾因為三字經被媽媽當眾扇巴掌，那時有個男同學推我還罵髒話，因為他罵到父母，我就很生氣的跟他吵架，後來我媽來，我就跟她說對方罵了我哪3個字，沒想到她直接打了我一巴掌。」楊貴媚表示雖然很委屈，但也養成了時刻提醒自己的習慣，她笑說長大後還是有罵髒話，但都是遇到極度惡劣的對象，才會忍不住口出惡言。

楊貴媚自2018年開始擔任桂田文化藝術基金會執行長，與紀寶如負責的台灣優質生命協會共享資源，關懷、照顧台灣的資深藝人，不定期安排表演讓資深演藝人員有表演的舞台也有收入，基金會照顧的藝人包括4月病逝的文夏及袁惟仁、趙學煌、林松義等人；為發揚傳統文化藝術，基金會也贊助朱德剛在花蓮所開設的相聲表演班，楊貴媚笑說雖然有感覺到肩上的重擔，但大部分時候都樂在其中，最重要的是幫助到演藝人員的生活。