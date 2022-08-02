在美國眾議院議長裴洛西預計於2日晚間抵達台灣之際，大陸微博流傳多段廈門街頭出現大量軍車裝甲車等軍用裝備影片，甚至有整排兩棲登陸裝甲車列隊通過海邊沙灘上，引起大陸民眾議論紛紛。多數的大陸網民與在廈門的台商都懷疑，可能是針對裴洛西訪台一事，中共打算進行警告性的軍事行動，目標可能是金門。
據網上流傳的大量視頻顯示，與金門隔著一條水道的福建省廈門市街上2日出現大量坦克和裝甲車，更有導彈在鐵路上運輸，港口旁也排列著大量的軍車。據網民提供影片顯示，鄰近福建的廣東省境內公路上也出現紅旗22型防空系統發射車，沿公路往福建方向行駛。
香港媒體與網路上流傳消息出，街上的軍車是從周二上午就開始出現，不少大陸網民上傳解放軍大規模集結的影片和照片，還有坦克和裝甲車出現在廈門的公路、碼頭，空中更有武裝直升機與噴射戰機凌空而過。
更誇張的是一整列的兩棲步兵戰車從滿是遊客的海灘上魚貫而行，沙灘上許多遊客聚集圍觀。網上傳出該型裝甲車是63式水陸兩棲坦克。另外也有網民於拍攝到鐵路上運輸導彈，推測是駐地位於浙江省金華市火箭軍的東風16導彈。
也有廈門台商對台媒表示，2日上午在朋友圈中看到廈門本島有解放軍集結，有人在海滄大橋上看到一整隊的自走砲、列隊行進的解放軍士兵，以及排列在港口上的大批軍車。
這些畫面傳到台灣網上討論區後，有不少網民驚呼「會不會是直衝金（門）馬（祖）來的？」大陸官方未有證實解放軍集結的消息，外交部例行記者會上，有外媒引述網上消息詢問這些裝甲車與軍事裝備出現的原因，外交部發言人華春瑩迴避此一問題說：「你應該去問吳謙大校（國防部新聞發言人）」。部分大陸網民卻呼籲不要轉發影片，認為會暴露解放軍部署。
裴洛西將於2日訪台的行程引發國際矚目，不少人擔憂台海可能因此爆發軍事衝突。2日上午廈門航空以流量控制為名義，宣布調整部份航班，許多大陸網友紛紛猜測廈航的航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。