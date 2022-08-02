在美國眾議院議長裴洛西預計於2日晚間抵達台灣之際，大陸微博流傳多段廈門街頭出現大量軍車裝甲車等軍用裝備影片，甚至有整排兩棲登陸裝甲車列隊通過海邊沙灘上，引起大陸民眾議論紛紛。多數的大陸網民與在廈門的台商都懷疑，可能是針對裴洛西訪台一事，中共打算進行警告性的軍事行動，目標可能是金門。

Latest footage circulating on Chinese social media WeChat shows armoured vehicles on the move in the southern Chinese city of Xiamen, as US Speaker Pelosi is reportedly heading to Taipei. pic.twitter.com/ePpJsO2VyM — Bang Xiao 萧邦 (@BangXiao_) August 2, 2022

據網上流傳的大量視頻顯示，與金門隔著一條水道的福建省廈門市街上2日出現大量坦克和裝甲車，更有導彈在鐵路上運輸，港口旁也排列著大量的軍車。據網民提供影片顯示，鄰近福建的廣東省境內公路上也出現紅旗22型防空系統發射車，沿公路往福建方向行駛。

Geolocation 24.498559°, 118.056955° facing east. The 🇨🇳 PLA vehicles are moving from Xiamen City, Fujian across the Haicang Bridge. Away from Kinmen County 🇹🇼 https://t.co/KveDaYxs6b — Evergreen Intel (@vcdgf555) August 2, 2022

香港媒體與網路上流傳消息出，街上的軍車是從周二上午就開始出現，不少大陸網民上傳解放軍大規模集結的影片和照片，還有坦克和裝甲車出現在廈門的公路、碼頭，空中更有武裝直升機與噴射戰機凌空而過。

Recently, it was reported that the Type 08 105 mm amphibious vehicle of the Chinese Army was moving through the center of Xiamen. Heading to Fujian Port. pic.twitter.com/4uwvNa5EVt — World Military News (@Military_News4) August 2, 2022

更誇張的是一整列的兩棲步兵戰車從滿是遊客的海灘上魚貫而行，沙灘上許多遊客聚集圍觀。網上傳出該型裝甲車是63式水陸兩棲坦克。另外也有網民於拍攝到鐵路上運輸導彈，推測是駐地位於浙江省金華市火箭軍的東風16導彈。

🇨🇳Footage from Xiamen city (Amoy), showing train loads of tanks heading to beach front pic.twitter.com/sRu1XrEZ2X — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 2, 2022

也有廈門台商對台媒表示，2日上午在朋友圈中看到廈門本島有解放軍集結，有人在海滄大橋上看到一整隊的自走砲、列隊行進的解放軍士兵，以及排列在港口上的大批軍車。

🇨🇳🇺🇸🇹🇼 Chinese People's Liberation Army Su-35 fighter jet over the city of Xiamen, near the #Taiwan Strait. pic.twitter.com/e6ybWSpg9b — The informant (@theinformantofc) August 2, 2022

這些畫面傳到台灣網上討論區後，有不少網民驚呼「會不會是直衝金（門）馬（祖）來的？」大陸官方未有證實解放軍集結的消息，外交部例行記者會上，有外媒引述網上消息詢問這些裝甲車與軍事裝備出現的原因，外交部發言人華春瑩迴避此一問題說：「你應該去問吳謙大校（國防部新聞發言人）」。部分大陸網民卻呼籲不要轉發影片，認為會暴露解放軍部署。

Meanwhile on Chinese social medias, like Weibo and WeChat, it is reported that a heavy movement of PLA military equipment between Xiamen islands and mainland Fujian province continues.



Unclear, however, if they are moving into or from the island. pic.twitter.com/k8JcXqrx81 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 2, 2022

裴洛西將於2日訪台的行程引發國際矚目，不少人擔憂台海可能因此爆發軍事衝突。2日上午廈門航空以流量控制為名義，宣布調整部份航班，許多大陸網友紛紛猜測廈航的航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。