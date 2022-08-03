裴洛西旋風強勢襲台！美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，不但牽動美中台三邊情勢關係緊張，國際輿論也高度重視關注，不過仍有不少網友整個狀況外，不僅對政治議題絲毫不感興趣，甚至有人以為「裴洛西」是颱風名，聽到了還問：「有颱風要來了嗎？」笑翻網民。

裴洛西本次亞洲行已陸續拜會新加坡、馬來西亞，2日深夜抵達松山機場，下榻君悅酒店一晚後，3日將與蔡英文總統見面，隨即轉往南韓。造訪台灣的期間，還傳出裴洛西將拜會立法院，甚至前往國家人權博物館會見維權人物，種種敏感動向都讓美中台緊張關係一觸即發。

正當國內輿論高度關注裴洛西此行發展及後續影響，仍有部分網友搞不清楚狀況，只知道這幾天的新聞，已從林智堅的「論文門」、「球場門」，逐漸轉為裴洛西，甚至以為「裴洛西？是颱風嗎」。這樣的對話也出現在型男職業棋手夏大銘的夫妻日常對話中，他說：「明天裴洛西要來台灣耶，台海升溫，要不要買米跟水啊，她居然跟我說，颱風要來喔。」笑翻一眾網友。

PTT八卦板2日也有人搞笑問卦：「裴洛西往北直撲台灣而來，明天會放假嗎?」寫道，「大家都很關心裴洛西的動向，現在風平浪靜，會不會午夜過後變天，明天就停止上班上課了?」似乎意有所指、語帶雙關。

鄉民笑回：「裴洛西是颱風名字膩」、「還以為走到大氣版」、「裴洛西還真挺適合當颱風名字」、「放假吧，拜託」、「直撲台北，北北基桃一起放吧」、「颱風眼有兩個」、「這颱風眼兩顆很大哦」、「本島不歡迎未達放假標準之訪颱」、「預測100%機率會登陸XD」、「晚點強颱裴洛西就登陸了」。

不少人覺得這比喻頗傳神，「看看今天晚上有沒有空襲警報啊」、「海上警報要發布了嗎」、「大陸軍機到底出發了沒?」、「旁邊強颱維尼會有共伴效應」、「史上最強颱，我自己先放假」、「CNN:地表巨獸史詩級颱風」、「為了慶祝無事來台放半天也可以」、「40年來最狂的風」、「明天會不會放戰爭假啊」、「如果伴隨東風效應摧殘是會放假的啦」、「護國神山要發揮作用了嗎？」、「新聞比颱風大條的女人」。