美國眾議院議長搭乘美國空軍專機正在接近台北的同時，大陸環球網22點19分發布消息：中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。

裴洛西抵台前夕 央視：解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽
裴洛西今晚訪台 陸3艦艇現身東部海域緊盯專機航線
裴洛西訪台─軍事面》左營海軍各型艦出港 監控外籍艦
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