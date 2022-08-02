裴洛西專機降落前夕 解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽 22:412022/08/02 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國人民解放軍空軍蘇-35戰機。（環球網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院議長搭乘美國空軍專機正在接近台北的同時，大陸環球網22點19分發布消息：中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。 裴洛西抵台前夕 央視：解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽 裴洛西今晚訪台 陸3艦艇現身東部海域緊盯專機航線 裴洛西訪台─軍事面》左營海軍各型艦出港 監控外籍艦 #專機 #5戰機 #穿越台灣海峽 #台北 #裴洛西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裴洛西專機從大馬起飛 航母護送來台 明赴景美人權園區 15:542022/08/02 國際 裴洛西將訪台 警啟動「鴻賓」維安 松機、君悅戒備森嚴 13:052022/08/02 社會 獨》空軍急派8架幻象戰機進駐台東 監控裴洛西專機空中區域動態 08:372022/08/02 政治 裴洛西訪台─軍事面》路透：數架中共戰機飛近台灣海峽中線 11:472022/08/02 兩岸 裴洛西深夜抵台 警政高層進駐指揮所 動員逾500警維安 20:512022/08/02 社會 裴洛西訪台─軍事面》陸宣布：南海部分海域2日至6日軍事訓練 09:252022/08/02 兩岸 裴洛西來訪台海恐爆衝突？媒體人見阿通師一舉動竟喊：安啦！ 08:222022/08/02 政治 裴洛西今晚抵松山機場！下榻飯店曝光 不到24小時就走人 08:322022/08/02 政治 共機伴飛裴洛西？胡錫進秒改口：軍事回擊非開戰 鄉民嗨了 19:142022/08/02 政治 裴洛西訪台─軍事面》 國防部令三軍進入「強化戰備整備指導期間」 09:482022/08/02 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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