中台灣知名的公益團體-社團法人台灣行動菩薩助學協會，今（2）日舉辦第十屆理監事交接典禮，由勝群金屬董事長陳武華續任理事長；新任常務理事包括麗明營造董事長吳春山、龍寶建設董事長張麗莉、惠昇建設總經理莊季雄、精銳建設總經理吳秋涼；新任常務監事為精湛建設總經理陳志聲，各個都是中部營建業界赫赫有名的代表人物。

而24位新任理事，包括台灣老樹協會理事長陳三奇、富旺國際副董事長江庭華、豐穀建設董事長陳三奇、中歆企業負責人陳福臺、聚德建設總監許瑞生、惠虹廣告事業總經理馬珊珊、太子建設業務二部經理溫宗良、執行力廣告總監楊鴻鵬、建築師黃郁文與莊鴻儒、名緯廣告副總經理王美芳、百事成開發總經理楊玄吉、華承國際藝術總經理傅枝火等等。

陳武華致詞時表示，近兩年因受疫情影響，總是心繫著助學孩子的生活是否因疫情關係受到衝繫，為了給予最實質的幫助，去年特別與全聯佩樺圓夢社會福利基金會合辦「2021愛你愛伊‧把愛全聯在一起」活動，將愛的物資送到每個孩子的手中，「我和所有理監事們，一定惠盡全力守護協會協助的偏鄉孩子，絕不會讓他們斷炊，要讓孩子無後顧之憂，快樂上學！」

陳武華2年前剛接任理事長時，希望將協會有效會員會友人數衝到1萬人，讓更多的人可以一起加入協會的行善行列。他說，該協會單是助學、課後輔導、發願成才等專案，平均每年要花費1,300萬至1,500萬不等的費用。

該協會自93年4月22日成立至今，助學助養的學生已超過1萬人次，發出的助學金（含發願成才培育計畫費用）約1.4億元。陳武華說：「這一切的偉大志業，現在繼續交到我的手上，一定會更努力並呵護著前人種的樹，讓它更為成長茁壯。」

台灣行動菩薩助學協會今年邁入第20年，會員數從剛開始的100位，至今已累計近達8,000位。陳武華說，預計下半年舉辦「2022愛你愛很大‧會員回娘家」系列活動，活動系列一：9/28-10/5台中市政府-惠中樓一樓中庭舉辦為期8天的協會20周年展覽，除回顧20年的點點滴滴外，也想邀請更多因忙碌而無法常聯繫的會員會友回娘家，繼續給協會支持和鼓勵，也要讓社會大眾藉由展覽更加了解該協會，進而加入行善行列。

此外，陳武華說，該協會同時加碼於10/1大會師當天，將舉辦久違的園遊會，希望邀請大家共襄盛舉；活動系列二「2022愛你愛很大‧年度大探訪」活動，今年預計要探訪近700位的學童，協會還安排與學生們小型相見歡，要給學生們驚喜，所有的活動細節正在研討中，歡迎各企業及善心人士一起來當贊助單位，共同參與這項有意義的活動。