1874年牡丹社事件後，打狗三礮臺（旗後、哨船頭、大坪嶼）陸續建置並互成犄角，結合成為一組防禦線，扼高雄港之進出，雄鎮北門即「哨船頭礮台」。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

雄鎮北門修復工程利用珊瑚礁小丘作為天然屏障的特質，針對挖掘出的不規則硓𥑮石步道及營牆遺跡，使其自然裸露，不刻意加工雕飾。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市市定古蹟「雄鎮北門」歷經4年整修，2日重新亮相。為呼應雄鎮北門唯一經歷的一場戰役「乙未之役」，文化局同步復刻已佚失的阿姆斯壯大礮安裝於礮座處，兵房內部也策劃相關展覽。

雄鎮北門1875年建造迄今已140餘年，歷經1895年乙未戰役、日治時期打狗港疏濬業務辦公室、鐵道俱樂部、戰後海軍陸戰隊十三哨營等不同用途，歷經不同權管單位使用，古蹟坐落土地產權複雜，自1985年指定為三級古蹟以來，遲未能啟動古蹟本體修復。

2013年，文化局以廓清古蹟輪廓為目標，努力溝通協調因產權及管理權分屬眾多單位的狀況，陸續拆除雄鎮北門周邊與景觀不相融之建物。2015年港務公司拆除蓮海路5號、6號職務宿舍及依附於古蹟本體之違建。2016年文化局提出「再造歷史現場 - 興濱計畫」獲文化部經費支持，開啟修復工程契機。2017年發包修復規劃設計，2018年拆除蓮海路8號及蓮海路5-1號，正式啟動修復工程。

文化局長王文翠表示，雄鎮北門形制雖小，但其構造精神在於「因地制宜」的施工技術與「就地取材」。修復工程為呈現雄鎮北門係利用珊瑚礁小丘作為天然屏障的特質，針對挖掘出的不規則硓𥑮石步道及營牆遺跡，使其自然裸露，不刻意加工雕飾。此外，為重現清代兵房的空間氛圍，更復原構成南北兵房重要結構的「密勒樑」及「三合土頂版構造」，在慢工細活的打磨下，雄鎮北門修復工程也於2021年獲城市工程品質金質獎肯定。

為呼應「台灣設計設計台灣」活動，雄鎮北門修復重啟之際也同時於園區南北兵房展出「風雲變色打狗港-1895年乙未戰役」主題展覽。文化局也邀請高雄在地藝術工作者「圖龍」於南北兵房上方創作兩幅巨型3D錯視圖，營造敵軍即將壓境的戰事氛圍。展覽訊息及文博遶境相關遊程最新資訊，可至2022臺灣文博會X台灣設計展在高雄官網，或上「打狗英國領事館文化園區」粉絲專頁查詢。