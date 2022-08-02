越南最大民營集團Vingroup旗下電動車公司VinFast近日以兩款電動休旅車進攻美國市場，在加州開設第一間展示中心，企圖以創新的電池月租方案壓低電動車價格，在美國市場殺出一條血路。
VinFast客戶長韋斯布魯克（Craig Westbrook）在7月加州展示間開幕當天表示：「我們已準備好進攻市場。」VinFast初步將在加州開設6間門市，今年底前在加州展店24家，未來再拓展美國其他地區的營業據點，還打算投資20億美元在北卡羅萊納州建廠。
2017年在越南創立的VinFast在美國主打兩款電動休旅車，包括中型的VF 8及大型的VF 9，價格分別自4.1萬及5.6萬美元起跳。
有別於多數廠牌賣車含電池的做法，VinFast以月費方式出租電池，根據車主開車需求、選購的車款及電池款式提供兩種方案，月租費自35到160美元不等。
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