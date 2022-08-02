來自法國的Youtuber「我是路易」以樂觀性格和幽默談吐小有名氣，來台定居高雄的他能說一口流利中文，與台灣女友Ada交往甜蜜穩定，哪料女方因幼年被家暴，罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，記憶力逐漸衰退，不只是年輕記憶，也常不記得小倆口交往點滴，讓他決定精心送上大禮，當場將對方給逼哭。

路易跟Ada經常互搞對方，搞笑表情逗樂不少頻道粉絲，日前他惡作劇女友，提示將有一場浪漫的約會，不只有大螢幕展示空間、VIP娛樂活動，還會吃開放式料理西餐，乍聽走的是高檔路線，結果去的是網咖的VIP包廂、MTV電影院，以及知名連鎖餐飲店，害得女友期待落空，氣得她狂翻起白眼。

女友Ada傻眼所謂浪漫約會竟是到網咖。(圖/我是路易 Youtube)

路易替緊張的Ada準備了一個恐怖箱，還要她將手給伸進去，害對方一度快要崩潰，哪料卻摸到一個方盒子，打開後裡面是一個對戒，還鑲了不少顆鑽石，這時路易才表示，1個多月前就得知女友診斷出PTSD，即使她再怎麼努力，記憶都已陷入模糊，甚至忘記在一起的日子，讓Ada立刻紅了眼眶。

Ada在男友「我是路易」慫恿下，將手伸進恐怖箱內。(圖/我是路易 Youtube)

「我是路易」陪女友拍箱情侶對戒，還特意寫上交往日期。(圖/我是路易 Youtube)

不少網友們看見這對異國情侶，也被幸福感染：「最後真的很感動，跟Ada一樣都要泛淚了」、「後面整個哭到爆，路易實在太暖了，辛苦Ada了」、「就算Ada可能真的會忘記，但是我相信記憶只是藏進頭腦深處」、「看得我也快哭了～很感動！希望你們倆都能幸福快樂！」