結婚、離婚這種影響人生的大事都應該仔細思考清楚，以免後悔。一名人妻近日表示，自己和老公是青梅竹馬、新婚剛滿1年，不過老公平時努力賺錢、沒有時間陪伴她，讓獨守空閨的人妻感嘆厭倦平淡的生活，於是在線上遊戲交了一位男友，甚至為此向老公提出離婚，消息曝光後引發網友攻擊，人妻卻又現身回應，「彼此放過彼此難道不好嗎？」

原PO在臉書粉專「匿名2公社」發文表示，老公家很有錢，所以她不用工作也不用做家務。最近她在線上遊戲交了一個男友，對方都會趁老公不在時打電話關心，「給我滿滿的安全感」，也答應會好好努力讓她過上好日子，所以原PO決定提出離婚、和男友見面同居。

沒想到原PO攤牌後，老公卻是砸了電腦，還說了很多難聽的話、罵男友只是騙子，「我真的很生氣，完全不能理解他這麼做的意義是什麼？又憑什麼一副假裝愛我的樣子，批評我的男朋友？我已經厭倦過這樣子平淡的生活了，甚至我也不愛他了，還能怎麼一起過下去？我只是想追求自己的愛情錯了嗎？」

原PO提到，她只是想和自己喜歡的人在一起，況且現在還沒有孩子，「彼此放過彼此難道不好嗎？」原PO說自己不貪圖錢財，老公雖然家裡有錢、自己會賺錢，讓她不愁吃穿，但這不是她要的生活，「我只是要一個安全感跟一份愛情罷了」，每天一個人面對家裡、無限的等待，就算跟朋友、姐妹出門還是覺得空虛，直到有了男友才覺得自己不是一個人，「這不是愛情，什麼才是愛情？」

對此，許多網友紛紛回應「沒生活重心的人，才會整天想些有的沒的，希望經過柴米油鹽的生活後，還能聽到妳說這樣話」、「快點放開妳老公，好多人在排隊」、「就是讓妳過太爽才會搞有的沒的」、「妳老公上班賺錢養妳，讓妳在家覺得妳很無聊所以妳要出去討客兄？」