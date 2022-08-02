裴洛西抵台後10分鐘 柯文哲在臉書發文：不必與中國交惡。（摘自柯文哲臉書）

眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已於今（2）日晚間10時44分降落松山機場，外交部長吳釗燮代表我國政府前往接機，台北市長柯文哲也在裴洛西落地後發臉書，稱台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。

柯文哲表示，台灣是世界的台灣，對於能夠協助台灣跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。此刻全球媒體都聚焦，美國眾議院議長裴洛西 的亞洲行，美中台關係牽一髮動全身。

柯強調，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問。裴洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，都表達歡迎。

不過柯文哲話鋒一轉，稱裴洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計畫。美國總統拜登一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。幾天前，拜習更進行兩個小時又十七分鐘談話。中國海關總署在昨晚宣布台灣100多家食品禁止進口，不知又有多少台灣農漁民受害。

柯文哲強調，要保持自己的主體性，和美日交好，「卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」

柯文哲寫下，美中僵局短期無解，夾在中間的台灣，更應該與中國、美國保持暢通聯絡管道，才能有效避免危機。

後再重申，台灣是世界的台灣，對於能夠協助台灣跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。期待與世界共好、一同進步。衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。