檢調偵辦北醫女教授黃彥華私吞研發專利案，搜索業者時意外發現檢察官另案聲押卷證資料外流，懷疑有律師疑將卷證洩漏給被告，涉嫌洩密，2日兵分6路搜索並約談華通國際法律事務所主持律師劉振瑋及律師呂月瑛、黃雨柔、王筱雯等4位律師到案。檢方訊後諭知呂、王各以10萬元交保、劉、黃各以20萬元交保。

被約談的4名律師中，劉振瑋曾任中國民政部顧問、四川省政府省長顧問、中國愛心工程榮譽理事顧問、前監察院長陳履安競選總統總部發言人兼執行長等職；呂月瑛則在藝人大S、汪小菲離婚事件中，接受汪委任處理雙方協調事宜。

檢調日前偵辦台北醫學大學教授黃彥華、與任職台灣大學醫學院研究所長的丈夫林泰元，被控將北醫大及台大的幹細胞應用研發成果，私自申請2項專利，計畫與業者合作，疑以技術移轉方式換取業者市值約28億元股份，檢調約談華華大有國際公司負責人朱寶麒、監察人高禎祥等人，檢方訊後諭知高男以100萬元交保。

但檢調搜索高禎祥時，卻意外搜獲一分南部某地檢署聲押卷證資料，循線查出朱寶麒另以慕求科技公司名義與數間生技公司合作生產膠囊類保健食品，後來卻因朱男所提供的原料純度太低，未達到生技公司的要求，導致生技公司損失，生技公司控告朱男，事後高禎祥從律師處取得該案被告的羈押案卷影本等偵查中資料。

高男被北檢搜索時，檢方意外發現另案的聲押卷證資料，懷疑遭4名律師利用閱卷機會，將偵查中祕密外流，涉犯《刑法》洩密等罪嫌，昨發動搜索約談。檢方將等全案告一段落後，將涉案律師移送律師懲戒。