美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，結束馬來西亞的訪問行程後，2日晚間10時48分許抵達台灣，美軍C-40C行政專機降落在台北松山機場。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西班機抵達台北松山機場，她剛下飛機，大陸外交部便發布聲明表示，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此予以明確。1949年中華人民共和國成立以來，181個國家在一個中國原則基礎上與中國建立外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。

聲明強調，1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將與台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與台灣地區進行任何官方往來。中方歷來反對美國國會議員竄訪台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止。裴洛西眾議院議長是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。

聲明還指出，台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀。台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」。而美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚。

聲明強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場一以貫之。堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願和神聖職責。民意不可違，大勢不可逆。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力。針對美國眾議院議長竄訪台灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

聲明最後說，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。