台海軍機纏繞、戰雲密布？美國眾議院議長裴洛西突襲式訪台，2日晚間飛抵台北松山機場，但台海上空美、中、台軍機纏繞、戰雲密布；軍事記者林于喬在《正常發揮》節目中指出，台海空域有上百架美、中、台軍機叫陣對峙，國軍有不少資淺飛官都被迫因應升空執行任務，但共機仍有意無意「穿越海峽中線」，足見軍事情勢非比尋常。

林于喬表示：「目前其實在台海周邊整個的一個空域，我們聽到的訊息是，包括美軍、台灣跟中國大陸的軍機，目前可能是有上百架的軍機在空中，不管是叫陣、對峙，或是彼此互相警示的一個動作。那這樣的訊息其實我聽到非常地震驚，會不會有擦槍走火？其實我們都很擔心！」

經過一晚的美、中、台三方軍機纏繞對峙，裴洛西專機終於在22時43分飛抵松山機場。（圖／取自《正常發揮》）

他說，「誰知道在這麼多戰機的狀況當中，會不會有人一下子就...嗯，沒有辦法克制住，目前是不是一個一觸即發的情形，坦白說，我覺得要非常嚴肅看待這件事情。其實我們從今天晚上大概七點多、八點多，我們就開始在聽西南空域廣播專頁，如果大家有軍事迷，或熟知收看一些軍事粉專都知道，它就是一個專門在告訴大家，今天解放軍的軍機來了，那我們的國軍怎麼樣去，會錄到那種廣播的聲音。」

林于喬強調，「今天我跟我們同仁至少有三次，我們都聽到說，中華民國空軍廣播，在6600呎的，對方不明的敵機、不明的軍機，已經侵入到我國的防空識別區，『請立刻迴轉脫離、請立刻迴轉脫離』，光是晚上七八點、八九點，就已經聽到有三次，看得出來，今天晚上整個的氣氛不一樣。」

「因為以前很早在晚上，會去聽到有這樣的一個廣播。」他指出，「而且今天也很特殊的一個情況是，本來國防部每天都會公布共機擾台的動態...」這時疑似裴洛西的專機已出現台北夜空，主持人丹伸廣打斷他的話，隨即又問，「短時間出動這麼多的軍機，我們人有夠嗎？」林于喬說，「連一些可能相對比較資淺的，平常比較沒有經驗的飛官，可能都要上去！」丹伸廣喊：「真的假的！」林說，「這只是我們目前得到的一個訊息，還沒有得到軍方的證實；當然，國防部會不會說明這樣的事情，大家跑軍事新聞這麼多年，大概很難獲得被證實的機會啦！」