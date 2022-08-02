美國國會眾議院議長裴洛西訪台，專機剛落地松山機場不久，大陸全國人大常委會發言人發表談話，指責美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人表示，《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。台灣問題事關中國主權和領土完整，中國沒有任何妥協退讓的餘地。

大陸全國人大常委會發言人代表全國人大常委會發表談話。全文如下：

8月2日，美國國會眾議長裴洛西不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意竄訪中國台灣地區。此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此堅決反對，予以強烈譴責。

世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。美國在台灣問題上向中方作出過鄭重承諾，但在行動中卻不斷提升美台實質關係和官方往來，縱容支持「台獨」分裂勢力，搞「以台制華」，嚴重損害台海和平穩定。中國政府和人民已經並將繼續採取果斷、有力措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。

台灣問題事關中國主權和領土完整，中國沒有任何妥協退讓的餘地。《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場一以貫之，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。任何阻撓中國完全統一和民族偉大復興的企圖注定失敗。