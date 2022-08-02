曾替鄧佳華拍《華根初上》的導演圤智雨，近日和女星李妍瑾、網紅小哥哥艾理舉辦成人片男優的海選，從500多人挑出3位優勝者，想不到冠軍阿碩、遞補饅頭都因家人反對而棄權，讓圤智雨感嘆：「我怎覺得真要上戰場後一切就變了」。稍早，他宣布「小胖子馬修」確定與孟若羽拍片，並透露劇情為男優邊握女友手、邊激戰。

圤智雨今晚（2日）在臉書PO文：「確定小胖馬修出戰孟若羽了！到今天終於，肌肉男也沒回我，所以就馬修成冠軍了，也沒有什麼家人女友問題，所以我可以開始寫他的首次專屬劇情了」，他靈機一動想到日本謎片曾演出男友邊握女友的手、邊跟女優連結，女友還在超特寫區觀看，覺得這種劇情滿有趣，希望大家集思廣益，一起激盪出更精彩的內容和體位。

馬修海選當天，曾和原定冠軍阿碩在舞台上表演「空幹」，短短27秒的影片中，馬修雖然沒有阿碩的結實體格和超強腰力，但肢體動作很有喜感，讓圤智雨眼睛一亮，很想培育他當男優，讚賞馬修很討喜又勇氣可佳，是全參賽者當中唯一帶女朋友來的，且女友還支持他拍片。