在中台灣以熱心公益名聞業界的麗明營造董事長吳春山，因為愛鳥，3年來拍下無數張鳥朋友的照片，因為這段與鳥朋友的相識相遇，讓吳春山多了一個攝影愛好者的身份！吳春山8/13起於台中菩薩寺舉辦「立處皆真-吳春山攝影義賣展」，他將捐出100幅作品義賣，護持菩薩寺住持慧光師父在尼泊爾興學建校！

位於台中市大里區永隆路的菩薩寺與維摩舍，8/13-9/4舉辦「立處皆真-吳春山攝影義賣展」，開放時間為周三至周五下午1點至6點；周六、周日從上午9點到下午6點，周一、週二休館。吳春山說，希望大家能夠在這些影像中尋得忙碌中片刻的自然平靜，「隨處作主，立處皆真」，為生命備存更厚實的力量。

談起與鳥朋友的相識相遇過程時，吳春山笑著說，他在每天到七期辦公室上班的路上偶然拿起手機，拍下正在池邊的白鷺鷥。這個偶然開啟了一段不同的生活經歷，「過去再熟悉不過的場景有了新的視野，鏡頭下，是個未曾發現的世界。」

3年來，吳春山為這位不期而遇的白鷺鷥鳥朋友攝下無數影像，不同天氣、不同光影，或站立或飛翔，或覓食或打盹，更有一些不可思議的對望片刻，這些一期一會的霎那，都成為他影像裡的永恆。