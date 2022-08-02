搶訂五星頂級飯店，幣託旗下NFT平台BELS 4日起開賣萬豪旅享家「豪享趣環島 MFT」，限量發售20個NFT盲盒，每個盲盒售價266 USDT，買家唯有在每日下午2時的批次解盲後，會從15家酒店、11個代表品牌、8個目的地中，確認驚喜旅程的真正目的地。

幣託表示，這是NFT買家的全新旅行新體驗，可以在疫情期間，享受微出國的悠閒福利。

萬豪國際集團於台灣正邁向20家酒店的拓點里程碑，於是攜手幣託集團打造元宇宙旅遊，透過旗下旅行計劃：萬豪旅享家 Marriott BonvoyR，在幣託NFT平台BELS發行「豪享趣環島 MFT」，每張NFT解盲後，才知道買到何間萬豪旅享家參與酒店的住宿券，獲得合作酒店三天兩夜行程住宿1次，以及各家酒店獨家超高價值賦能優惠。

萬豪旅享家為打造高質感消費體驗，更與幣託集團聯手合作，共推出3項加入會員抽住宿卷的強檔優惠，分別為【BitoPro x 萬豪國際集團】新會員註冊抽獎活動、【O2 META x 萬豪國際集團】推薦人抽獎活動，以及【BELS x萬豪國際集團】NFT抽獎活動，邀請全台旅人們在Marriott Bonvoy萬豪旅享家平台完成幣託雙平台會員註冊後，一同參與以上3項抽獎活動，即有機會獲得住宿優惠券。