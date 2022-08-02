美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，結束馬來西亞的訪問行程後，2日晚間10時48分許抵達台灣，美軍C-40C行政專機降落在台北松山機場。（黃世麒攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，結束馬來西亞的訪問行程後，2日晚間許搭乘美軍C-40C行政專機降落在台北松山機場。（趙雙傑攝）

美國眾議院議長裴洛西搭乘的行政專機，今晚22點44分順利降落松山機場，美國在台協會今晚表示，裴洛西與眾議院外交委員會主席米克斯等人共同來台，訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全等重要議題。

裴洛西這趟亞洲行乘坐的呼號「SPAR19」波音C-40C運輸機，在台灣時間今天下午3時42分從馬來西亞起飛，經過印尼領空，並在菲律賓東部海域北轉，繞大圈避開具爭議性極高的南海路線，一路飛往台灣，在昨晚10點44分抵達松山機場，外交部長吳釗燮與美國在台協會處長孫曉雅前往接機。

裴洛西身著粉紅色套裝，外交部長吳釗燮、美國在台協會處長孫曉雅親往迎接，我方採最高禮遇通關，由警力開道，直接迎往下榻的君悅酒店。

AIT隨後發出新聞稿表示，裴洛西與眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks；民主黨籍紐約州），眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano；民主黨籍加州），眾議員戴爾本（Suzan Delbene；民主黨籍華盛頓州），眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi；民主黨籍伊利諾州）以及眾議員安迪‧金（Andy Kim；民主黨籍紐澤西州）8月2日至3日訪問台灣。

AIT強調，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。