裴洛西專機22點44分降落松山機場 解放軍將在台灣周圍軍演3天

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行啟程，她所乘坐的「SPAR19」波音C-40C運輸機，已於今（2）日晚間10時44分降落松山機場，裴洛西身穿粉紅色套裝現身，外交部長吳釗燮代表我國政府前往接機。根據《新華社》公告，中國人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

《新華社》也公告了解放軍「實彈射擊」的具體範圍。（新華社）

《新華社》也公告了解放軍「實彈射擊」的具體範圍如下，並呼籲「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入該海域及空域」。而這樣的舉動比起1995至1996年台海飛彈危機更加嚴重，形成對台灣周邊海空交通的安全威脅，如同封鎖台灣，飛機若飛過得「安全自負」。

「北緯25°15′26″、東經120°29′20″，北緯24°50′30″、東經120°05′45″，北緯25°04′32″、東經119°51′22″，北緯25°28′12″、東經120°14′30″四點連線」、「北緯26°07′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°28′00″，北緯26°07′00″、東經121°28′00″四點連線」

「北緯25°34′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°11′00″，北緯25°34′00″、東經122°11′00″四點連線」、「北緯22°56′00″、東經122°40′00″，北緯23°38′00″、東經122°51′00″，北緯23°38′00″、東經123°23′00″，北緯22°56′00″、東經123°09′00″四點連線」。

「北緯21°14′00″、東經121°33′00″，北緯21°33′00″、東經121°18′00″，北緯21°07′00″、東經120°43′00″，北緯20°48′00″、東經120°59′00″四點連線」、「北緯22°43′00″、東經119°14′00″，北緯22°10′00″、東經119°06′00″，北緯21°33′00″、東經120°29′00″，北緯22°09′00″、東經120°32′00″四點連線」