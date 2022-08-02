大陸國防部2日聲明，美眾議院議長裴洛西訪台，中方對此強烈譴責、堅決反對。授權新華社2日晚間22時56分公告「封鎖圖」：中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。在此期間有關船隻和飛行器不得進入上述海域和空域。據悉，將比1995-96台海危機更嚴重，對台灣周邊海空交通構成極大的安全威脅，形同對台灣海空域封鎖三天。

具體為：北緯25°15′26秒、東經120°29′20秒，北緯24°50′30秒、東經120°05′45秒，北緯25°04′32秒、東經119°51′22秒，北緯25°28′12秒、東經120°14′30秒四點連線。

北緯26°07′00秒、東經121°57′00秒，北緯25°30′00秒、東經121°57′00秒，北緯25°30′00秒、東經121°28′00秒，北緯26°07′00秒、東經121°28′00秒四點連線。

北緯25°34′00秒、東經122°50′00秒，北緯25°03′00秒、東經122°50′00秒，北緯25°03′00秒、東經122°11′00秒，北緯25°34′00秒、東經122°11′00秒四點連線。

北緯22°56′00秒、東經122°40′00秒，北緯23°38′00秒、東經122°51′00秒，北緯23°38′00秒、東經123°23′00秒，北緯22°56′00秒、東經123°09′00秒四點連線。

北緯21°14′00秒、東經121°33′00秒，北緯21°33′00秒、東經121°18′00秒，北緯21°07′00秒、東經120°43′00秒，北緯20°48′00秒、東經120°59′00秒四點連線。

北緯22°43′00秒、東經119°14′00秒，北緯22°10′00秒、東經119°06′00秒，北緯21°33′00秒、東經120°29′00秒，北緯22°09′00秒、東經120°32′00秒四點連線。

為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

此外，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，從8月2日晚開始，東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，並在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊；在台島東部海域組織常導（常規導彈）火力試射。

施毅更直接表示，此次行動，是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告。

大陸國防部2日聲明，美眾議院議長裴洛西訪台，中方對此強烈譴責、堅決反對。中方曾多次闡明訪台的嚴重後果，但裴明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向台獨分裂勢力釋放嚴重錯誤訊號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀裴訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。