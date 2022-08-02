看好百貨賣場的餐飲市場大餅日漸崛壯，迪川餐飲集團旗下「金大尉不只是鍋物」，首度插旗台南大遠百公園店；大遠百餐飲部協理陳佑任表示，這是「金大尉」進駐遠百系統的代表作之一，未來將擴大其在遠百賣場的其他版圖。

「金大尉不只是鍋物」台南大遠百公園店，為慶祝全新登場，於2日開幕當日，由臺南市政府社會局結合台南大遠百，邀請南市50名弱勢兒少共同品嚐該韓國料理，南市長黃偉哲也親至頒發感謝狀給迪川餐飲集團董事長陳秉墘。

遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任指出，遠百多年來透過管道捐贈衣物、參與志工活動，也於各佳節贈送愛心禮盒給予弱勢家庭，因為疫情趨緩，希望在暑假期間給弱勢的孩子們，一個美好的回憶；此次迪川餐飲集團共捐贈一百張餐券給社會局相關服務家庭使用。

陳佑任表示，大遠百公園店屬娛樂城，是屬於年輕客層遊樂、品嚐美食的賣場，鎖定年齡層二十至四十歲的年輕主力客層。由於百貨賣場的用餐環境，近年來更受到不同消費者的喜愛，分析來客的消費客群，約40％屬親子家庭客、30％為輕少年、20％商務用途，其他佔10％。

而此次「金大尉不只是鍋物」正式進軍台南公園店，應是該韓式料理的首次代表作，未來該餐飲集團再與全省各遠百賣場的合作，一定日漸擴大其版圖。

黃偉哲表示，為照顧各區弱勢家庭兒少，社會局與民間團體合作於各行政區積極佈建弱勢家庭兒童及少年社區照顧據點，截至今年已成立29處兒少照顧據點，依在地需求提供適性服務。此外，為確保弱勢家庭學童，不因寒暑假學校不供應營養午餐而挨餓，社會局結合愛心企業團體辦理愛心餐食補給站計畫，社會局社工也會定期關懷訪親，了解兒少用餐情形與生活狀況。