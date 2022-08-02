拜汽油價格下滑所賜，澳洲消費者信心連續三周上揚。根據澳盛銀行（ANZ）與民調公司Roy Morgan調查，上周消費者信心指數上升2.1％，主要因為汽油價格下跌減輕家庭預算壓力。此外，上周通膨預期降至5.5％，寫下5月稍晚以來最低紀錄。