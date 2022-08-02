澳洲消費者信心連續三周上揚 23:352022/08/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜汽油價格下滑所賜，澳洲消費者信心連續三周上揚。根據澳盛銀行（ANZ）與民調公司Roy Morgan調查，上周消費者信心指數上升2.1％，主要因為汽油價格下跌減輕家庭預算壓力。此外，上周通膨預期降至5.5％，寫下5月稍晚以來最低紀錄。 蘋果財報優、盤後股價飆漲4％ 供應鏈來勁 《國際金融》連3次 澳洲央行升息50基點 明泰半年報亮眼 力撐紅盤 #上揚 #消費者信心 #汽油價格 #三周 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內資買盤力抗外資流出 印度股市逆風反彈 12:232022/07/29 財經 《國際金融》奢侈品股發光 歐股拚連3紅 16:222022/07/29 財經 澳洲男攀登奇萊東稜腳傷 空勤直升機吊掛送醫 17:002022/07/31 社會 通膨未見頂？澳央下周料再升2碼 04:102022/07/28 全球財經 台．北．新．餐．廳－插旗台北西區蛋黃區 The CAPE龍蝦＆海鮮餐廳開賣 04:102022/07/30 專題周報 美民眾居家上班 減輕高油價負擔 04:102022/08/01 全球財經 近月漲幅居全球之冠 印度基金績效優異 11:542022/07/28 財經 吃飯店下午茶享受半日閒 04:102022/07/30 時尚消費 電價若再漲 苗豐強：會造成民怨 12:152022/08/01 財經 抗中核潛艦太耗時 美議員：澳洲應「立刻」這麼做 17:592022/07/29 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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