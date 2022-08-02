蘋果打算再次發行債券，以籌資回饋股東。蘋果本次計劃發行55億美元、四種年期債券，為實施庫藏股計畫與發派股息籌措資金。

蘋果憑藉著信評機構穆迪投資人服務公司（Moody's）的「AAA」，和標普全球（S＆P Global）的「AA+」評等，打算發行7年期、10年期、30年期與40年期債券，共籌資55億美元。

55億美元約是先前預期的40億至65億美元區間的中間值，意味著蘋果在債券發行淡季舉債，依然吸引投資人積極參與認購。

Columbia Threadneedle投資公司投資級債信部門主管墨菲（Tom Murphy）表示，雖然8月是傳統發債淡季，但預期今年市場可望較往年熱絡。宏觀經濟不確定性持續，可能促使更多高評級的美國企業在8月發行公司債。

蘋果本次發債正值股市陷入低潮，打擊許多公司債發售。不過蘋果的債券價格仍優於市場預期，是市場對蘋果公司債需求穩健的另一個證據。

根據Informa Global Markets，蘋果這批公司債的殖利率比美國公債高出63至118個基點。研究機構CreditSights報告指出，先前市場預期為較美國公債高出90至150個基點。債券價格與殖利率呈反向走勢。

根據蘋果呈交主管機關的文件顯示，發行債券籌集的資金將投入一般企業用途，包括購買股票與債券、發派股息、資本支出、收購、清償負債和作為營運資金。

蘋果亦表示，可能將未立即用於上述用途的資金暫時投入短期投資。高盛、美銀證券和摩根大通將負責本次債券發售。 穆迪去年12月將蘋果的債信評等上調至「AAA」，是繼嬌生與微軟之後，獲得穆迪頂級信評的企業。

蘋果屢屢到債券市場籌資，而非將海外現金匯回美國，目前帳上有947億美元長期負債。